الأخطبوط و الألماني.. أشهر ألقاب نجوم منتخب ناشئي اليد أبطال العالم.. فيديو

قال الكابتن مجدي أبو المجد، المدير الفني لمنتخب كرة اليد، إنهم يطلقون الألقاب على بعض أعضاء فريق المنتخب حسب نشاطهم وتحركاتهم داخل الملعب، حيث حصل حارس المرمى علي لقب "الأخطبوط" نظرا لمهارته في التقاط الكرة قبل دخولها في شباكه.



وأضاف "أبو المجد"، خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامية "منى الشاذلي" في برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن هناك لاعب آخر ملقب "بالزنتان" نظرا لصلابته وقدرته الفائقة داخل الملعب، و لديه لاعب آخر مسمي بـ"الألماني"، نظرا لوجود تشابه كبيرة مع الطفل المشارك للفنان "محمد رمضان" في فيلم "الألماني".



وأشار إلي أن هذه الألقاب لم تقتصر فقط على اللاعبين، لكنها شملت المدربين والفنيين داخل المنتخب، حيث يطلقون لقب "أبو الزيك" و"زيكا" علي المدير العام للمنتخب "حسين زكي".