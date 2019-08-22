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رياضة

اتحاد الكرة يدعم أندية القسم الثانى والثالث والرابع مادياً

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:05 م
الجمعية العمومية
الجمعية العمومية لاتحاد الكرة
يسرى غازى
قرر اتحاد الكرة صرف دعم عيني لأندية القسم الثانى والدرجة الثالثة والقسم الرابع فى إطار مساندة أندية المظاليم قبل انطلاق المسابقات المحلية.

وصرف اتحاد الكرة شيكا لأندية القسم الثاني بقيمة 50 ألف جنيه وللقسم الثالث بواقع 25 ألف جنيه والدرجة الرابعة بمبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه.

يذكر أن اجتماع أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، أمس الأربعاء، أسفر عن عدد من التوصيات والقرارات في ختام الاجتماع الذي أقيم بنادى الإعلاميين.

وجاءت التوصيات بعد تهميش الجبلاية لدور الجمعية العمومية برغم الاتصالات التي قامت بها العديد من الأندية ورفض الاتحاد مقابلتهم، أولا: رفض التعامل مع اللجنة المشكلة المزمع تعيينها من قبل الفيفا، وثانيا: توجيه الدعوة من خلال 92 ناديا تقدمت بطلب رسمي لعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل اللائحة إعمالا لحقهم الوارد بالبند (2) من المادة (28) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم المعتمدة من الفيفا واللجنة الأولمبية المصرية والمتوافق مع قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والدستور المصري لتعقد يوم السبت ٢١ سبتمبر المقبل بمقر اتحاد الكرة.

أما النقطة الثالثة: تفويض لجنة من الأندية الحاضرة لمقابلة وزير الرياضة واللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي لكرة القدم والتى سيكون على رأسها محمد الطويلة رئيس نادي النجوم واللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان، وهرماس رضوان رئيس نادي بنى عبيد، علي سليم رئيس نادي بنى سويف، احمد مجاهد رئيس نادي ميجا سبورت، ورحمي حجازي رئيس نادي الاقصر.

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