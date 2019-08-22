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رياضة

الكشرى أكلتي المفضلة.. محمد صلاح يكشف لأول مرة عن جوانب خفية من حياته الشخصية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:59 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد السعيد
كشف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عن معلومات جدبدة متعلقة بحياته الشخصية.

وقال محمد صلاح في تصريحات لشبكة سي إن إن: أعشق أكلة الكشري، وأفضل مشاهدة مسلسلي "صراع العروش" و"لاكاسا دي بابل، وخلفية موبايلي صورة مكة".

وأضاف: "مثلي الأعلي في كرة القدم هم فرانشسكو توتي لاعب روما السابق، وزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الحالي، والظاهرة رونالدو".

وتابع: "دريك هي المغنية المفضلة بالنسبة لي، والطيران هي القوة الخارقة التي أود الحصول عليها".

واختتم: "أستمتع بصناعة الأهداف عن تسجيلها سواء مع فريق ليفربول أو منتخب مصر".

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