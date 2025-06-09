محافظ الوادي الجديد: توزيع لحوم أضاحي 50 رأس ماشية على الأسر المستحقة

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استمرار توزيع لحوم أضاحي 50 رأس ماشية على الأسر المستحقة بمراكز المحافظة الخمسة، وذلك بالتعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى توزيع 3900 كجم لحوم لمستفيدي "تكافل وكرامة".

وصول الدعم للمستحقين

ووجّه المحافظ الشكر للمؤسسات الخيرية على مسهامتهم الإنسانية البارزة، مشيدًا بدور لجان التوزيع المعنية بوصول الدعم لمستحقيه، ترسيخًا لمبدأ تكافؤ الفرص وعدالة التوزيع وتغطية كافة القري والمدن بالمحافظة.

وأكد الزملوط في تصريح له أن مديرية التضامن الاجتماعى أعدت كشوفات مسبقا بأسماء وأماكن الحالات المستحقة وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه خاصة في المناطق البعيدة والقري النائية وذلك بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الخيرية الكبري التى تقوم بتوزيع المساعدات والاضاحي.