هناء العبيسي وكيلا لطب بنات الأزهر بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بندب الدكتورة هناء العبيسي، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكليه طب بنات الأزهر بالقاهرة وكيلا للكلية للدراسات العليا والبحوث.



حصلت وكيلة طب بنات الأزهر على الثانوية سنة ١٩٨٢ والتحقت بكلية الطب جامعة الأزهر بنات، وتميزت بالنبوغ والتفوق، وحصلت على بكالوريوس الطب والجراحة العامة بجامعه الأزهر عام ١٩٩٠ بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف.



عُينت نائبا بقسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى الزهراء الجامعي عام ١٩٩٢ وحصلت على الماجستير عام ١٩٩٥ بتقدير "ممتاز"، ثم عينت مدرسا مساعدا بالقسم وكان يشهد لها بالكفاءة والالتزام وحصلت على الدكتوراه في أمراض النساء والتوليد عام ٢٠٠٤، ثم تدرجت ورقيت إلى درجة الأستاذية عام ٢٠١٤ وهى أعلى درجة علمية في السلك الأكاديمي.



عملت العبيسي أستاذ منتدب في وحدة الإخصاب المساعد بالمركز الدولي الإسلامي، وهي عضو بالجمعية المصرية للعقم والخصوبة والجمعية المصرية للأشعة فوق الصوتية والجمعية المصرية لآلام الحوض المزمنة عند السيدات.



شاركت في لجان الجودة بالكلية، فهي عضو في لجنة الدراسات العليا بالكلية ومنسق طب النساء للطب التكاملي وشاركت في لجنة الفحص والمراجعة الداخلية بالكلية، وشاركت كذلك في كثير من برامج الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE) ومركز تعليم كبار السن والتعليم الطبي المستمر في الجامعة الأمريكية.



حضرت العبيسي عددا من الدورات التدريبة المهمة، مثل دورة إعداد القادة للإدارة الأكاديمية والتخطيط الاستراتيجي، وورشة تدريب المدربين "TOT" التابعة لمنظمه العمل الدولية.



شاركت في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية وأشرفت على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه وتعد من الكفاءات المتميزة علميا وخلقيا.



جدير بالذكر أن كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة من الكليات الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.