قبل استخدامه احتياطات وشروط .. أطعمة ممنوع تسخينها بالمايكرويف

الميكروويف من الأجهزة الحديثة التي أصبحت من أساسيات المنزل والتي لا تستغني عنها.



قدمت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء حقيقة مخاطر الميكروويف عند تسخين الطعام عليه وطرق استعماله الأكثر أمانا.



ونصحت: أن يكون الميكروويف ماركة معروفة حتى نضمن مراعاة تطبيق معايير وشروط الأمن والسلامة عند التصنيع.



وكما نصحت بعدم استعمال الأواني المعدنية بشتى أنواعها في الميكروويف، وكذلك عدم استعمال كل أنواع البلاستيك بشتى أنواعها باستثناء المخصص للاستعمال في الميكروويف.



وشددت على الالتزام بتعليمات الطهي والتسخين وفترة الوقت المناسب التي تكون مكتوبة على العبوة من الخارج.



ونصحت بعدم الاستغناء عن كتالوج الميكروويف ويجب قراءته بعناية والتأكد من معرفة كل شروط الأمن والسلامة والمحاذير ولا بد أن يكون الميكروويف نظيف جدًا وعدم إصلاح الميكرويف إلا بتوكيل الشركة المُصنعة فقط.



وقالت شيرين إن طول فترة التسخين وارتفاع درجة الحرارة التي يتعرض لها الأكل سواء في الميكروويف أو أي طريقة أخرى للطهي مثل القلي أو الغليان أو الشوي أو التحمير أو داخل الفرن العادي تؤدي إلى فقدان أو تقليل بعض من القيمة الغذائية للأكل.



تقول شيرين إن النصيحة الذهبية عند الطهي أو التسخين سواء في الميكروويف أو غيره ( أقل درجة حرارة لأقل فترة ممكنة ).



وأكدت شيرين أن الكلام عن أن الميكروويف يصدر إشعاعات تصيب بالسرطان ليس له أي أساس من الصحة، منوهة إلى أن التأكد من الأكل الذي يتم تسخينه في الميكروويف درجة الحرارة وصلت لكل جزء منه، وذلك لأن عدم تسخينه بالكامل يكون مضرا ويسمح بوجود بعض الأنواع من البكتيريا داخل الأكل نفسه.



وأشارت شيرين إلى أن تسخين الطعام في الميكروويف يعتمد في الأساس على نسبة المياه الموجودة في الأكل، بمعنى إن كل ما نسبة المياه تكون كثير في الأكل كلما سخن أسرع، كما أن سطح الأكل الذي يتم تسخينه في الميكروويف كلما كان في مسافات كبيرة بين جزيئاته يسخن أسرع.



أما عن الاكلات الممنوع تسخينها بالمايكرويف هي البيض أو الهوت دوج ( لحوم مُصنعة مُسرطنة ) لأن سطحها شبه مُغلق ولا يسمح بامتصاص موجات الميكرويف.



تعريض الثوم لأشعة الميكروويف لمدة 60 ثانيةً كافيةٌ لإبطال عمل العناصر المضادة لمرض السرطان، لذلك ينصح بتجنب طهي أو تسخين الأكلات التي تحتوي على الثوم في الميكرويف لضمان الحفاظ على قيمته الغذائية.



تسخين الحليب لمدة 6 دقائق في الميكروويف يؤدي إلى تحويل 30%-40% من فيتامين ب12 إلى وضع الخمول.

