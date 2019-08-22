معاذ نبيل يحرز فضية التايكوندو بالألعاب الإفريقية

فاز معاذ نبيل لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو بالميدالية الفضية في منافسات وزن -٥٤ كجم بدورة الألعاب الإفريقية المقامة في الفترة من ١٩ إلى ٣١ أغسطس بالمغرب.



وأحرز نبيل الميدالية الفضية بعد خسارته المباراة النهائية أمام لاعب تونس خليل جندوبي.



وكان معاذ قد فاز في مباراة ربع النهائي على لاعب مالي دريسا كوليبالي بنتيجة ٢٤-٣. ثم فاز في مباراة نصف النهائي على لاعب اثيوبيا توفا ديمسي بنتيجة ١٨-٥.



وتقام منافسات التايكوندو بصالة الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.



