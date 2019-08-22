ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معاذ نبيل يحرز فضية التايكوندو بالألعاب الإفريقية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:38 م
معاذ نبيل نجم التايكوندو
معاذ نبيل نجم التايكوندو
عمرو الحلوانى
فاز معاذ نبيل لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو بالميدالية الفضية في منافسات وزن -٥٤ كجم بدورة الألعاب الإفريقية المقامة في الفترة من ١٩ إلى ٣١ أغسطس بالمغرب.

وأحرز نبيل الميدالية الفضية بعد خسارته المباراة النهائية أمام لاعب تونس خليل جندوبي.

وكان معاذ قد فاز في مباراة ربع النهائي على لاعب مالي دريسا كوليبالي بنتيجة ٢٤-٣. ثم فاز في مباراة نصف النهائي على لاعب اثيوبيا توفا ديمسي بنتيجة ١٨-٥.

وتقام منافسات التايكوندو بصالة الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبد الرحمن درويش يحصد فضية وزن فوق ٨٧ للتايكوندو بالألعاب الإفريقية.. شاهد

صلاح الدين خيري يحصد فضية التايكوندو تحت 87 كجم

نور عبد السلام تحصد فضية تحت 49 كجم في التايكوندو

إنجازات مدوية.. ماذا يقدم المصريون بمنافسات دورة الألعاب الإفريقية؟

منة الله ماهر تفوز بـ برونزية التايكوندو في دورة الألعاب الإفريقية

ترشيحاتنا

في جلسة تصوير جديدة.. دوللي شاهين بالجلابية المقلمة

ننشر خطاب الأندية إلى الـ فيفا بشأن رفض لجنة اتحاد الكرة المؤقتة

ميسي ورونالدو ومارادونا.. فرج عامر: نمتلك لاعبا سيغير خريطة المحترفين المصريين

فضيحة جنسية.. مدير مدرسة يهودية في نيويورك يعتدي على 38 طفلا.. والتعويض 680 مليون دولار

بـ تاتو الظهر والخلخال .. ميرهان حسين بـ فستان أبيض مثير ..صور

بفستان أسود ضيق.. صبا مبارك بإطلالة جريئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاند سكيب وخرائط وسيناريو محاكاة.. تفاصيل تطوير قصر البارون بعد الترميم.. صور

مصر تحصد الميدالية الفضية فى منافسات الفروسية بدورة الألعاب الإفريقية.. صور

باطلالة جديدة باللون الأبيض.. شاهد نوال الزغبي بعد نقص وزنها