أحمد صلاح حسني يغني "Baby Shark DODO" لطفلته

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إنه عقب الزواج، ورزقه الله بمولودة شعر أنه تغير تماما، موضحا أنه طول الوقت يريد العودة الى المنزل لرؤيتها .
وأشار حسني خلال برنامج «معكم»؛ المذاع على فضائية « سي بي سي»؛ وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»؛ أنه أثناء تصوير أعماله الفنية يطلب من زوجته ان تصورها وترسل له لصور طوال الوقت؛ مرددا: « أنا طول عمري نفسي اجيب بنت».
وأكد حسني؛ أنها يغني لها الاغاني التي تحبها ومنها Baby Shark DODO؛ ثم قام حسني بغنائها في الاستوديو وسط تفاعل كبير من الجمهور.
وأشار حسني خلال برنامج «معكم»؛ المذاع على فضائية « سي بي سي»؛ وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»؛ أنه أثناء تصوير أعماله الفنية يطلب من زوجته ان تصورها وترسل له لصور طوال الوقت؛ مرددا: « أنا طول عمري نفسي اجيب بنت».
وأكد حسني؛ أنها يغني لها الاغاني التي تحبها ومنها Baby Shark DODO؛ ثم قام حسني بغنائها في الاستوديو وسط تفاعل كبير من الجمهور.