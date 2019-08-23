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ديني

اغتنم.. 7 أعمال حرص رسول الله على المداومة عليها كل يوم جمعة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:05 م
7 أعمال حرص عليها
7 أعمال حرص عليها النبي كل جمعة
أمل فوزي
قالت دار الإفتاء المصرية: إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه خص يوم الجمعة بسبع سُنن، يُستحب أن يقوم بها المُسلم.

وأوضحت «الإفتاء» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن السُنن السبع التي وردت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واختص بها يوم الجمعة هي: «الاغتسال، التطيب، لبس الجميل، التسوك، التبكير إلى المسجد لصلاة الجمعة، وقراءة سورة الكهف، والإكثار من الدعاء والصلاة والسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم-».

وأشارت إلى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حثنا على قراءة الآيات العشر الأواخر من سورة الكهف؛ لأنها تحفظ قارئها وتقيه فتنة المسيح الدجال الذي يفتن به الناس في آخر الزمان.

واستشهدت بما ورد عن رسول الله -صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ قَرَأَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ سُورَة الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَّال».

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