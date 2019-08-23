لمدة أسبوع.. انطلاق معرض أهلا مدارس 2 سبتمبر بمدينة نصر

تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية معرض "أهلا مدارس" بالتعاون مع الغرف التجارية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أول شهر سبتمبر المقبل على ان يفتح المعرض أبوابه للجمهور في 2 سبتمبر و لمدة أسبوع حتى يوم 8 سبتمبر بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر .



وتتوافر بالمعرض المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30% عن الأسواق استعدادا للموسم الدراسي المقرر بدئه منتصف سبتمبر المقبل.



ويشارك في المعرض ممثلي الغرف التجارية وتجار المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية للبيع بأسعار مخفضة عن الأسواق لتخفيف العبء على المواطنين بالتعاون مع وزارة التموي والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات.