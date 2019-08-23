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حوادث

ضبط 8 أطنان ملح محظور استخدامه داخل مصنع فى برج العرب

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:02 م
ملح فاسد
ملح فاسد
أحمد عبد العزيز
تمكن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط 8 أطنان من ملح من ملح لسياحات محظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية داخل مصنع مواد غذائية ببرج العرب غربي الإسكندرية.

وردت معلومات لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بقيام مالك إحدى المصانع الغير مرخصة لإنتاج وتعبئة ملح الطعام، كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب بحيازة وتجميع كميات كبيرة من ملح لسياحات محظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمت مداهمة المصنع وضبط المذكور وبحوزته كمية قدرها 8 أطنان "ملح سياحات" مخصص للأغراض الصناعية – محظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

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