ضبط 8 أطنان ملح محظور استخدامه داخل مصنع فى برج العرب

تمكن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط 8 أطنان من ملح من ملح لسياحات محظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية داخل مصنع مواد غذائية ببرج العرب غربي الإسكندرية.





وردت معلومات لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بقيام مالك إحدى المصانع الغير مرخصة لإنتاج وتعبئة ملح الطعام، كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب بحيازة وتجميع كميات كبيرة من ملح لسياحات محظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية.



