ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جرجير وخيار.. هاني الناظر يكشف مكونات طبق السلطة لحماية البشرة.. فيديو

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 08:00 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن شرب الماء بنسبة 3 لتر خلال 24 ساعة مهمة جدًا للإنسان سواء في فصل الشتاء أو الصيف أو الخريف للمحافظة على الشعر والبشرة والأظافر.

وأضاف هاني الناظر، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الأمر الثاني للأهتمام بالبشرة والشعر السلطة الخضراء التي تحتوى على المعادن والفيتامينات المختلفة ، مع المواصلة على تناول الفاكهة.

وأوضح استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أن طبق السلطة الصحي يتكون من "الجرجير- الجزر- الفلفل الألوان- الخيار - الطماطم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديو جراف| علاقة مزيلات العرق والميكرويف بالإصابة بـ السرطان.. كيف رد هاني الناظر؟

وهم وفروا فلوسكم.. هاني الناظر يوضح حقيقة تناول كبسولات الكولاجين لمحاربة التجاعيد

ترشيحاتنا

بريطانى يلقى حتفه فى ذكرى زواجه العاشرة.. مات مخنوقا أمام زوجته وطفله.. صور

بدأت بشائعة وانتهت على انستجرام.. قصة انفصال معز مسعود وشيري عادل بعد زواج 360 يوما

اتحاد الكرة يكشف حقيقة استقدام حكم إنجليزي والإطاحة بـ سمير عثمان

بـ بشرة برونزية.. درة تستعرض جمالها فى جلسة تصوير جديدة

التعليم تحسم الجدل حول مصير نظام التقييم الجديد بالمرحلة الثانوية.. غدًا

المستفيدون من قانون المعاشات الجديد.. كل ما تريد معرفته عن الفئات المستحقة ومميزاته وشروطه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. شاهد | أجمل إطلالات شمس الكويتية وأكثرها جدلا

ما الأجمل؟ نجوى كرم تستعرض أناقتها بـ 4 إطلالات مختلفة.. صور

اختاروا الحب.. ريهام عبد الغفور تنشر صورة برفقة زوجها.. شاهد