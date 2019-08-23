جرجير وخيار.. هاني الناظر يكشف مكونات طبق السلطة لحماية البشرة.. فيديو

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن شرب الماء بنسبة 3 لتر خلال 24 ساعة مهمة جدًا للإنسان سواء في فصل الشتاء أو الصيف أو الخريف للمحافظة على الشعر والبشرة والأظافر.



وأضاف هاني الناظر، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الأمر الثاني للأهتمام بالبشرة والشعر السلطة الخضراء التي تحتوى على المعادن والفيتامينات المختلفة ، مع المواصلة على تناول الفاكهة.



وأوضح استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أن طبق السلطة الصحي يتكون من "الجرجير- الجزر- الفلفل الألوان- الخيار - الطماطم".