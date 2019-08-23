كيف يمكن الحصول على وظيفة.. صناعة البرلمان تجيب

قال سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك عدة أمور لابد أن تسير بها الدولة لتوفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى ضرورة أن يقوم الشاب بتغيير وجهته واستغلال الفرص التي توفرها الحكومة في الحصول على عمل.



وأضاف سمير البطيخي في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هناك العديد من الأماكن الصناعية التي تحتاج الفنيين والموظفين وتوفر ملايين الوظائف المتاحة ومنها منطقة برج العرب و6 أكتوبر وغيرها من الأماكن الصناعية التي بها عجز كبير في العمالة مما يدفعهم إلى اللجوء إلى عمال وموظفين من الخارج.



وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى ضرورة أن يتجه الشاب إلى هذه الأماكن للحصول على فرصة عمل بهذه المصانع، فضلا عن توجهه في حالة عدم رغبته بالعمل بهذه المصانع إلى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغيرة والمتوسطة التي تدعمها الدولة لإنشاء مشروع خاص به والاستفادة منه.



واكد سمير البطيخي أن الدولة بها تخمة في معظم قطاعات الدولة بالنسبة لعدد العاملين بها ومن الصعب جدًا الحصول على عمل حكومي ومن الأفضل أن يتجه الشباب إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة فضلا عن الوظائف التي تم ذكرها في السابق.