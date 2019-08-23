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سريلانكا توقف العمل بقانون طوارئ فرضته بعد هجمات عيد القيامة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:28 م
تفجيرات كنائس سريلانكا
تفجيرات كنائس سريلانكا
رويترز
قال متحدث عسكري إن سريلانكا أوقفت اليوم الجمعة العمل بقانون الطوارئ الذي طُبق بعد الهجمات التي وقعت في عيد القيامة فيما يشير إلى عودة الهدوء إلى الجزيرة التي تتجه لإجراء انتخابات رئاسية هذا العام.

كان الرئيس مايثريبالا سيريسينا قد قرر فرض العمل بقانون الطوارئ في أبريل بعد مقتل أكثر من 250 شخصا وإصابة 500 آخرين في هجمات شنها إسلاميون متشددون على كنائس وفنادق فاخرة في عيد القيامة.

وقال المتحدث العسكري سوميث أتاباتو لرويترز إن الجيش سيواصل مساعدة الشرطة في حفظ الأمن الداخلي.

وأتاح فرض حالة الطوارئ سلطات واسعة للجيش والشرطة لاعتقال واستجواب المشتبه بهم دون الحصول على إذن القضاء.

كان سيريسينا قد أعلن في وقت سابق أن جميع من يشتبه بأنهم على صلة بالهجمات اعتقلوا أو قتلوا.

ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة قبل التاسع من ديسمبر، وبدأت الأحزاب السياسية حملاتها الانتخابية بالفعل.

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