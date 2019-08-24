لمحاربة الإرهاب.. لطفي لبيب يناشد الدولة الاهتمام بقصور الثقافة

قال الفنان لطفي لبيب؛ أن الأعمال الفنية القديمة كانت أفضل بخير؛ لأنها تقدم موضوعات هادفة مثل مسلسل لن أعيش في جلباب أبي؛ منتقدا الوضع الذي وصلت إليه المسلسلات في الوقت الحالي من الاقتصار على مناقشة أعمال البلطجة.



وأشار لبيب خلال استضافته ببرنامج «مساء دي ام سي»؛ الذي يقدمه الإعلامي «رامي رضوان»؛ أن مصر من الدول العظمي في الثقافة؛ ولكن هناك تراجعا في الوقت الحالي؛ ولم يعد ينشر سلسلة من الروايات التي تثقف الشعب المصري .



وطالب لبيب؛ باعادة الاهتمام بالمسرح وقصور الثقافة؛ مرددا: « مفيش قرية يدخلها المسرح ويطلع منها إرهابي ابدا .. الثقافة بتقلم اظافر الوحش اللي جوانا».