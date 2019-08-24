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مواطن يستغيث من الكلاب الضالة في المقطم

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:57 م
المقطم يستغيث من
المقطم يستغيث من سيطرة الورش و الكلاب على الشوارع
كريم ناصر
أرسل علي محسن، أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من التعديات على الأرصفة ومساحات الشوارع وانتشار الكلاب الضالة بمنطقة المقطم بالقاهرة. 

وأوضح "على" أن منطقة السبعين فدان بالمقطم تعانى من انتشار الكلاب الضالة وسيطرة أصحاب الورش بالمنطقة، ما يفسد المظهر الحضاري.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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