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بتطبيق إلكتروني شهير.. تميم يتبنى مخططا إرهابيا جديدا ضد مصر ..فيديو

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:52 م
تميم
تميم
شيرين عادل
قال الدكتور زكريا سالم خبير الإرهاب الدولي، إن التنظيمات الإرهابية قديما كانت تعتمد على المراسلات الكتابية، أو وسائل الاتصال الهاتفية التقليدية.

وكشف الدكتور زكريا سالم، خلال استضافته على برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، عن أن المنظمات الإرهابية فى الوقت الحالى تستخدم برامج إلكترونية بأعلى التقنيات للربط بين الإرهابيين. 

وأوضح الدكتور زكريا سالم، أن موقع "انستجرام" كان ضمن البرامج التي تم اكتشافها مؤخرًا لاستخدامه فى ربط الخلايا الإرهابية ببعضها البعض، لافتًا إلى مخابرات الدول هى من تقوم بتصميم هذه الشبكات الإرهابية. 

وتابع الدكتور زكريا سالم، أن البعض قد يحصر الإرهاب فى السلاح والتفجيرات فحسب، مؤكدا أن أشكال العمليات الإرهابية متعددة ومنها بث الشائعات، ومادة فيلمية كاذبة، والذى يهاجم إنجازات الدولة وتحويلها أكاذيب وافتراءات لا أساس لها من الصحة وتتبناه الدول الإرهابية.

وأكد الدكتور زكريا سالم، بوجود وحدة كاملة بالمخابرات القطرية مهمتها الأساسية بث الشائعات من خلال الذباب الإلكترونى والذى يستخدمه تميم ونظامه القطرى ضد دول المقاطعة ومنها مصر والسعودية، البحرين بهدف تحويل المعلومات لمجموعة من الشائعات الوهمية.

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