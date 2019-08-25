محافظ القليوبية يكرم أوائل الشهادات العامة بديوان المحافظة.. غدا

تنظم محافظة القليوبية احتفالية كبرى لتكريم أوائل الشهادات العامة بمراحلها المختلفة غدا الإثنين بديوان عام المحافظة بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ومديرى الإدارات التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب.



وقال محافظ القليوبية الدكتور علاء عبدالحليم إن التفوق والنبوغ هو عنوان الإتقان والتميز فى كافة مجالات الحياة لبناء مستقبل زاهر للأجيال الحالية والقادمة، حيث بلغ عدد الطلاب المكرمين من الشهادة الثانوية العامة بشعبها المختلفة 32 طالب وطالبة فيما بلغ عدد الطلاب المكرمين من الدبلومات الفنية 16 طالب وطالبة إلى جانب تكريم 10 طلاب من أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة.



وأعرب المحافظ أن القليوبية على مدار تاريخها أنجبت لمصر والعالم العديد من الأعلام فى شتى المجالات العلمية والفكرية والطبية والإعلامية والأدبية والسياسية والدينية كان لهم الاثر البالغ فى جميع مناحى الحياة فى مصر والعالم مؤكدا على أن المعلم يظل هو ركيزة التعليم والتعلم واللبنة الأساسية له فى المنظومة التعليمية بشكل عام لما يؤديه من دور متميز فى العملية التعليمية.



وأشاد محافظ القليوبية بالدور البالغ لأولياء أمور وأسر المتفوقين لما بذلوه من جهد وما قاموا به من تهيئه لأجواء التميز والتفوق لأبنائهم.

