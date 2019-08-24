إصابة 5 أطفال من أسرة واحدة بحادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي

أصيب 5 أطفال من أسرة واحدة بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث انقلاب ملاكى عند الكيلو 84 بالطريق الصحراوى بدائرة مركز وادى النطرون وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد لاتخاذ العلاج اللازم.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى ومصابين.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين إصابة " قمر وائل صلاح السيد 13 سنة، "مريم محمد صلاح السيد"، "كريم محمد صلاح السيد" 8 سنوات، "زياد محمد صلاح السيد" 10 سنوات، "جنه وائل صلاح السيد" 15 سنة، مصابين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.



