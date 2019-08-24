عنصرية وكاذبة ومدعية مرض.. نجوم أعلنوا الحرب على ريهام سعيد بسبب أزمة السمنة

شنّ عدد من نجوم الفن هجوم حاد على ريهام سعيد بعد سخريتها من مرضى السمنة وتأكيدهم أنهم يمثلون عبئا على المجتمع وأنهم يسيئون لمصر، ومن أبرز هؤلاء النجوم إنجي وجدان والتي نشرت مقطع فيديو من خلال حسابها على تويتر قالت من خلاله :" أنا مبحبش أتكلم عن حد ولا أعمل مشاكل مع حد، لسه متفرجة على فيديو لريهام سعيد بتقول فيه إن التُخان ميتين وإن همّ عبء على الدولة".





وتابعت: "أستاذة ريهام حضرتك كنتي عيانة أو عيانة أو معرفش، أنا واحدة تخينة ومعنديش كل المشاكل دي وغيري كتير، وكنت متعاطفة معاكي جدا لما أعلنتِ إصابتك بمرض نادر، وكنت بدعيلك، وناس كتير كانت ضدك وبقت بتدعيلك لما أعلنتي مرضك".





وأضافت :" فمش من صالحك إنك تضايقي الناس وتغلطي فيهم وفي شكلهم.. أنا رياضية طول عمري، وتخنت، واتجوزت وجوزي رفيع وأُعجب بيَّ رغم أني تخينة، وخلي بالك فيه ناس مريضة وتخنت وفيه ناس عندها مشكلة في الغدد، وفيه ناس تخان ورياضيين وممكن يكونوا أحسن منك في الجيم".





وقد أعادت زينة نشر فيديو إنجي وجدان وهاجمت ريهام سعيد وغردت من خلال تويتر قائلة :" والله ما في عبء على الدولة غيرها بتقل دمها برخصها وكذبها مدعية المرض مريضة عمليات التجميل. بتتريق علي الغلابة اللي بيلبسوا عبايات وإسدال، أنا مش فاهمه ليه تبقي موجودة واحدة زي دي أساسا، منتهي العدم احترافية وقلة الأدب والتنمر، فاضل تعمل إيه تاني علشان تمشي تشتم الناس بالأم والأب".





اما صلاح عبد لله فغرد من خلال تويتر وقال :" أنا تخين وكرشي متر قدامي، ومش ههري ولا هلقش على ريهام " كما سخر السيناريست تامر حبيب من ريهام وغرد قائلًا :" طيب التخين ممكن يخس، إنما الريهام ده يا حرام يعمل إيه". .





وإنضم إيساف إلى النجوم الذين هاجموا ريهام سعيد بسبب تصريحاتها الأخيرة وكتب من خلال حسابه على إنستجرام : "عندًا في ريهام سعيد وردًا علي كلماتها العنصرية الجارحة المفتقدة لأي نوع من أنواع الإنسانية والذوق، يا ريهام إحنا كلنا جينا الدنيا في حاجات خارجة عن إرادتنا اخترناها او ماخترنهاش كمخلوق خلقه الخالق العظيم".



