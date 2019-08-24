محافظ الفيوم يناقش إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم إجتماعًا مع اللجنة الوزارية لبحث كيفية إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون مع اللواء وائل عبد السلام مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات , واللواء عصام جلال مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي , والدكتور محمد صلاح رئيس الجهاز التنفيذي لشئون البيئة , بحضور اللواء عبد القادر النوري سكرتير عام المحافظة ووكيل وزارة الري ورؤساء الوحدة المحلية لمركز سنورس وابشواي ومسئول البيئة والثروة السمكية والصرف الصحي .



خلال الإجتماع تمت مناقشة الأدوار والمسئوليات علي الطبيعة لبدء تنفيذ الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل المشكلات البيئية التي تواجه البحيرة من ملوثات الصرف الصحي والصناعي وارتفاع نسبة الملوحة , ووضع الحلول الجذرية لكل المشكلات البيئية بالبحيرة



أكد المحافظ علي ضرورة وضع حل عاجل لمعالجة المصارف التي تصب علي البحيرة وتحديد التدخلات العاجلة التي تقلل من نسب التلوث بالبحيرة,واتخاذ كافة الاجراءات لتحسين مياه البحيرة , وضرورة تطوير مشروع الحزام الأمن لبحيرة قارون والذي يخفف من نسب التلوث من خلال الترسيب التدريجي للملوثات.



كما أكد المحافظ علي قيام لجنة وزارية لفحص المنشآت الصناعية التي تصب علي البحيرة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الملوثات من خلال الفلاتر والأدوات اللازمة .