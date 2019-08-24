حزب المؤتمر يفتتح أكاديمية الكادر السياسي لتأهيل الشباب

افتتح حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة أكاديمية الكادر السياسي لتأهيل الشباب للعمل السياسي وتأهيل كوادر الحزب للانتخابات المحلية المقبلة.



أكد "الربان عمر صميدة"، على أهمية هذه الأكاديمية في رفع الوعي لدي الشباب وتجهيزهم لخوض الانتخابات المحلية.



وأشار صميدة إلى أن حزب المؤتمر يبادر دائمًا بالأفكار الجديدة التي تسهم في ثراء الحياة الحزبية في مصر متمنيًا أن تسير باقي الأحزاب على هذا النهج.



فيما بدأت أولى فاعليات الأكاديمية بدورة تدريبية لأعضاء الحزب بعنوان "المحليات بين الواقع والمأمول "بحضور رئيس حي السيدة زينب الذي أكد على أهمية المجالس المحلية ودورها في الرقابة على المجالس التنفيذية في كل المحافظات.