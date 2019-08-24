ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أول رد برلماني بشأن احتساب العام المقبل "سنة نقل" لطلاب الصف الثانى الثانوى

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:40 م
طلاب الصف الثانى
طلاب الصف الثانى الثانوى
حسن رضوان
قالت ماجد نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن القرارات التي اتخذتها وزارة التعليم الخاصة بنظام التعليم الجديد ومصير دفعات العام القادم ستصب في مصلحة الطالب بشكل كبير.

وأضافت "نصر" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن النظام التراكمي التي تريد أن تطبقه وزارة التربية والتعليم على طلاب الثانوية العامة هو عبارة عن جمع مجموع الطلاب بالصف الثاني بالاضافة إلى الصف الثالث الثانوية وجمعهم للوصول لنتيجة حقيقية للطالب لدخول الكلية التي يرغب بها من عدمه،

واشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إلى أن النظام التراكمي يعتبر هدية للطلاب حيث أن هناك بعض الطلاب من يتعرضون لمشاكل وأمراض خلال امتحانات الثانوية العامة بالصف الثالث وينتج عن ذلك ضياع كبير لأحلامهم.

وأكدت النائبة أنه بالنسبة لسبب تأخر تطبيق المجموع التراكمي على الصف الثاني والثالث يرجع لعدم تغيير القانون الخاص بالنظام الجديد، إضافة إلى أن تأخره على حد قولها "مقصود" من جانب وزير التعليم لتحقيق الاستقرار الكامل اولا من بنية تحتية وغير ذلك، متوقعة أقرار القانون من جانب مجلس النواب لتطبيق المجموع التراكمي خلال دور الانعقاد القادم.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد عقدت اليوم، السبت، مؤتمرًا صحفيا للإعلان عن مستجدات نظام التعليم الجديد، وآخر أخبار نظام التقييم الجديد بالمرحلة الثانوية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة نقاط هامة عن نظام التعليم الجديد ومصير دفعات العام القادم: أن الصف الثاني الثانوي لعام 2019/2020 عام نقل بأسلوب التقييم الجديد، ويبدأ تطبيق المجموع التراكمي بعد تغيير القانون وإقراره من مجلس النواب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل بدء الدراسة.. تعرف على النظام الجديد المقرر تطبيقه على طلاب 2 ثانوي

التعليم تكشف عن أبرز ما تم إنجازه في النظام الجديد حتى الآن

التعليم تحسم الجدل.. 5 حقائق تكشف مصير النظام الجديد لطلاب 2020

التعليم تحسم جدل الثانوية الجديدة.. 2 ثانوي العام المقبل سنة نقل عادية.. تطبيق نظام المجموع التراكمي بعد تغيير القانون وإقراره من مجلس النواب.. الثانوية القديمة ستنتهي بتخريج دفعة 2020

موعد الدراسة ومصير طلاب 2 ثانوي.. 13 نقطة تجيب عن استفسارات الرأي العام

التعليم تكشف سبب تأخرها في عرض قانون نظام الثانوية المعدل على البرلمان

ترشيحاتنا

موعد الدراسة ومصير طلاب 2 ثانوي.. 13 نقطة تجيب عن استفسارات الرأي العام

التعليم تعلن موعد بدء العام الدراسى الجديد.. تفاصيل

من هو لؤي دعبس صاحب الأزمة الأخيرة مع رئيس الزمالك

أندية قطرية تفاوض وليد أزارو.. والاهلي يرد

دايما شيك وانيقة.. درة تبهر جمهورها بجامب سوت سواريه

عايزين يلموا النقطة.. رئيس شبكة الدفاع عن الطفل: زواج طفلي السنبلاوين اتجار بالبشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتحة فستان تظهر ساقيها .. لطيفة بإطلالة تثير الجدل فى أحدث ظهور.. شاهد

عروسة عندها 20 سنة.. الجمهور يتغزل في رجاء الجداوي.. صور

بـ الحملات والوردة الحمراء.. ياسمين الخطيب في أحدث جلسة تصوير