أول رد برلماني بشأن احتساب العام المقبل "سنة نقل" لطلاب الصف الثانى الثانوى

قالت ماجد نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن القرارات التي اتخذتها وزارة التعليم الخاصة بنظام التعليم الجديد ومصير دفعات العام القادم ستصب في مصلحة الطالب بشكل كبير.



وأضافت "نصر" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن النظام التراكمي التي تريد أن تطبقه وزارة التربية والتعليم على طلاب الثانوية العامة هو عبارة عن جمع مجموع الطلاب بالصف الثاني بالاضافة إلى الصف الثالث الثانوية وجمعهم للوصول لنتيجة حقيقية للطالب لدخول الكلية التي يرغب بها من عدمه،



واشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إلى أن النظام التراكمي يعتبر هدية للطلاب حيث أن هناك بعض الطلاب من يتعرضون لمشاكل وأمراض خلال امتحانات الثانوية العامة بالصف الثالث وينتج عن ذلك ضياع كبير لأحلامهم.



وأكدت النائبة أنه بالنسبة لسبب تأخر تطبيق المجموع التراكمي على الصف الثاني والثالث يرجع لعدم تغيير القانون الخاص بالنظام الجديد، إضافة إلى أن تأخره على حد قولها "مقصود" من جانب وزير التعليم لتحقيق الاستقرار الكامل اولا من بنية تحتية وغير ذلك، متوقعة أقرار القانون من جانب مجلس النواب لتطبيق المجموع التراكمي خلال دور الانعقاد القادم.



كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد عقدت اليوم، السبت، مؤتمرًا صحفيا للإعلان عن مستجدات نظام التعليم الجديد، وآخر أخبار نظام التقييم الجديد بالمرحلة الثانوية.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة نقاط هامة عن نظام التعليم الجديد ومصير دفعات العام القادم: أن الصف الثاني الثانوي لعام 2019/2020 عام نقل بأسلوب التقييم الجديد، ويبدأ تطبيق المجموع التراكمي بعد تغيير القانون وإقراره من مجلس النواب.