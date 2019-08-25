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ألسن عين شمس تفتح باب القبول ببرامج الساعات المعتمدة .. اليوم

الأحد 25/أغسطس/2019 - 06:02 ص
ألسن عين شمس تفتح
ألسن عين شمس تفتح باب القبول ببرامج الساعات المعتمدة .. اليو
ياسمين سامى - كريم ناصر
تفتح كلية الألسن بجامعة عين شمس باب الإلتحاق بنظام الساعات المعتمدة بدءا من اليوم ،الاحد، و حتي ١٥ سبتمبر القادم للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ .

يشمل نظام الساعات المعتمدة كل من برنامج اللغات التطبيقية والترجمة التحريرية والفورية لقسم اللغة الفرنسية والإنجليزية وبرنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية.

وعن شروط القبول بالبرامج، شملت الحصول علي شهادة اتمام الثانوية العامة المصرية او ما يعادلها من شعبتي علمي وادبي، كذلك الترشيح لكلية الألسن بالجامعة او إحدي كليات الألسن بالجامعات الحكومية ،وأن يجتاز الطالب اختبار قبول تحريري ، وفي حالة نجاحه يجتاز اختبار شفوي ولا يقبل الطالب الا بعد ان يجتاز امتحانات القبول بنسبة لا تقل عن 60%.

كما يجب علي الطالب الراغب في دراسة الترجمة الفورية كتخصص فرعي ان يجتاز بنجاح الكشف الطبي للتأكد من سلامة حاستي السمع والبصر وكذلك سلامة النطق.

وبالنسبة للغة الصينية اشترطت الكلية بجانب الحصول علي شهادة اتمام الثانوية العامه المصرية او ما يعادلها من شعبتي علمي وادبي، الترشح لكلية الألسن بالجامعة او احدي كليات الألسن بالجامعات الحكومية واجتياز اختبار شفهي لنطق حروف اللغة الصينية.

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