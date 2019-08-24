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اقتصاد

تحسن الواردات العربية لمصر لـ 2.81 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي الماضي

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:35 م
واردات
واردات
محمد يحيي
تراجع واردات السلع من الدول العربية إلي 2.81 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي الماضي مقارنة بـ3.553 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق له بتحسن بلغ 743 مليون دولار.

ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري ، فقد سجلت واردات الولايات المتحدة الأمريكية لمصر نحو 884 مليون دولار في الربع الثاني من العام المالي الماضي مقابل 719.1 مليون دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق.

ووصلت الواردات الأسيوية لـ 3.74 مليار دولار بعد أن كانت 3.123 مليار دولار في الربع المالي الثاني قبل الماضي، بينما بلغ واردات الدول الافريقية غير العربية لمصر نحو 82.9 مليون دولار في الربع المالي الثاني من العام الماضي مقارنة بـ 193.6 مليون دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له.

كما بلغت واردات استراليا لمصر نحو 57.4 مليون دولار بعد أن كانت 60.1 مليون دولار في الربع المالي الثاني.

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