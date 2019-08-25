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فن

شاهد .. محمد رمضان يسجد عاريا

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:22 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
آيه عاطف
أحيا محمد رمضان، حفل غنائي ضخم، يوم الجمعة الماضي، في بورتو جولف مارينا وسط حضور جماهيري ضخم، ويعد هذا هو الحفل الثاني لـ محمد رمضان بعد حفله الغنائي الأول في القاهرة الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا أيضًا.

وقدم رمضان العديد من الاغاني الخاصة به منها "نمبر وان، وأنا الملك، ومافيا"، كما قدم ميوزيكال شو أثناء العرض من إنتاج ياسر سليم، وإخراج تامر كرم.

كما تعمد ارتداء الملابس المثيره للجدل خلال الحفل، حيث قام بإرتداء قميص إسود شفاف، ضمن فقرات الحفل، ولكن الغريب في الأمر أنه قام بالسجود على خشبة المسرح شبه عار، الأمر الذي أثار سخرية رواد السوشيال ميديا.

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