وليد ازارو .. تعرف على مصير عروض شراء مهاجم الأهلى

يحسم النادي الأهلي خلال أيام قليلة مصير مهاجمه وليد ازارو مع الفريق، حيث تلقى النادي أكثر من عرض خليجي، لشراء اللاعب، كما تلقى اللاعب بشكل مباشر عروضا من أندية قطرية، وهو ما تحدث فيه مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.



ويرغب وليد ازارو في الرحيل عن القلعة الحمراء بعد سوء الحظ الذي يصاحبه مع الفريق في الآونة الأخيرة، مما جعل الجماهير تشن هجوما لاذعا على اللاعب المغربي.



ومن جانب النادي الأهلي، فإن مسئوليه غير معترضين على رحيل وليد أزارو بشرط أن يكون العرض المادي لشراء اللاعب مناسب مع مطالب القلعة الحمراء.



جدير بالذكر أن مستوى وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي، في الآونة الأخيرة انحدر بشكل كبير ولقى هجوما شديدا من جمهور الأهلي بسبب كثرة إهدار الأهداف.