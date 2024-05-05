فتاة كرداسة.. خيري رمضان: البنت تعرفت على الشاب عبر الفيسبوك

خيري رمضان: الفتاة تعرفت على هذا الشاب عبر الفيسبوك

عقب الإعلامي خيري رمضان، على واقعة إلقاء فتاة نفسها من سيارة شاب حاول التحرش بها، والمعروفة إعلاميا بواقعة فتاة كرداسة، قائلا: "إيه اللي ركبك يا بنية"، لافتا إلى أن الفتاة تعرفت على هذا الشاب عبر الفيسبوك.

وقال رمضان، خلال برنامج "مع خيري" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأحد، إن الشاب المتحرش ملعون وسيلقى جزاءه،مضيفا: "البنوتة الصغيرة اللي وافقت تتكلم مع شاب متعرفهوش، وأعطت له ميعاد.. هو شايفك صيد، وبيبعت لمائة بنت، واللي توافق يتكلم".

وأضافت، "إنت نزلتي تقابليه إزاي عرفتي منين إنه مش هيخطفك أو يخدرك.. البنت متربية ومش منحرفة ولكن جاهلة، وثقت ومش متعلمةكويس"، مشددا على كل فتاة أن تنتبه لتعاملاتها ولا يجازوا بحياتهم.