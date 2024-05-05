الزراعة: الوزن وشكل القشرة أول علامات جودة البطيخ

أكدت الدكتور أمل العوضي، رئيس قسم بحوث تداول الخضر بوزارة الزراعة، أن البطيخ والفراولة والكنتالوب تصنف من الخضر وليس الفاكهة كما يعتقد البعض، مشددة على أن من أولى العلامات على جودة البطيخ أن يكون وزنها متماثلا مع حجمها وتكون في وزن من بين 5 لـ8 كيلو جرامات.

وأشارت "العوضي"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأحد، إلى أن من علامات جودة البطيخ أن تكون القشرة بها لمعة بسيطة وأن تكون المنطقة الأسفل من البطيخة جافة، قائلة: "لما نخبط على البطيخة تطلع صوت مكتوم وليس رنان".

وأوضحت أن السكر لابد أن يتراوح في البطيخة من نسبة 10 لـ12%، مؤكدة أن حجم القشرة لا يعد فارقًا في جودة البطيخ من عدمه، مشيرة إلى أن حقن البطيخ بأي محلول أمر لا يحدث في مصر والحاصلات الزراعية في مصر تخضع لرقابة شديدة من وزارة الزراعة، وهناك تكويد للمحصول لتتبع المحصول بداية من الزراعة حتى الاستيراد.

