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شاهد.. انخفاض مضاعف في أسعار الدواجن واللحوم.. يتصدر نشرة صباح البلد

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:37 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم، الأحد.

وجاءت أبرز وأهم عناوين الأخبار اليوم:

أخبار اليوم
اليوم.. الرئيس عبد الفتاح السيسي يلقى كلمة إفريقيا أمام السبعة الكبار فى فرنسا

مبتدا
مدبولى لرؤساء الشركات بالعلمين الجديدة: "لازم كلنا نموت نفسنا فى الشغل".

الأهرام
التعليم: امتحانات أولى ثانوى الكترونية

المصرى اليوم
"الزراعة" تعلن انخفاضًا مضاعفًا فى أسعار الدواجن واللحوم

الوطن
"الصحة" ترد على الأكاذيب الأجنبية: الغردقة خالية من أى ميكروبات

سكاى العربية
دوى انفجار بمعقل ميليشيات حزب الله بالضاحية الجنوبية

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