كوكا في مهمة جديدة مع براجا أمام فيسنتي بالدوري البرتغالي

يواجه فريق سبورتنج براجا المحترف ضمن صفوفه النجم المصري أحمد حسن كوكا نظيره فيسنتي، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري البرتغالي.



ويسعى فريق سبورتنج براجا بقيادة كوكا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم بعد الهزيمة في اللقاء الماضي أمام سبورتنج لشبونة، بينما يطمح فيسنتي هو الآخر في خطف النقاط الثلاث.



ويسعى كوكا لمواصلة التألق في مباراة اليوم، بعدما سجل هدفا في الجولة الأولى، وتواجد في التشكيل المثالي للأسبوع الأول بالدروي البرتغالي.



ويحتل سبورتنج براجا المركز الـ 9 في جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن فيسنتي صاحب المركز الـ 11.