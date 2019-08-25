ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هشام طلعت مصطفى: خفض الفائدة بمصر سيساعد في انتعاش القطاع العقاري

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:47 م
هشام طلعت مصطفى
هشام طلعت مصطفى
رويترز
قال هشام طلعت مصطفى العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية، لرويترز إن خفض أسعار الفائدة بمصر سيساعد في انتعاش القطاع العقاري وزيادة الطلب على الشراء.

وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 150 نقطة أساس يوم الخميس للمرة الأولى منذ فبراير شباط. ونزل سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25 بالمئة من 15.75 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25 بالمئة من 16.75 بالمئة.

وقال مصطفى "خفض الفائدة قرار إيجابي سيكون له تأثير في انتعاش القطاع وزيادة الطلب على الشراء... كلما حدث خفض في الفائدة تراجع الاحتفاظ بالسيولة وزاد الإنفاق وتحسنت الأسواق وخاصة العقارية.

"خفض الفائدة يغري المستثمرين في الأدوات المالية للاتجاه نحو السوق العقارية".

وعاني الكثير من المطورين العقاريين في مصر من تباطؤ الطلب على وحدات الإسكان الفاخر في الآونة الأخيرة، وهو ما دفع الشركات إلى ابتكار أساليب تسويقية جديدة مثل زيادة فترات السداد إلى ما بين 10 و15 عاما بجانب عدة وسائل أخرى.

وفي حين تراجعت تعاقدات ومبيعات عدد كبير من شركات القطاع، بلغت تعاقدات مجموعة طلعت مصطفى 21.3 مليار جنيه (1.29 مليار دولار) في 2018 مقابل 13.1 مليار جنيه في 2017. وتستهدف المجموعة تعاقدات بقيمة 24 مليار جنيه في 2019.

ومن أبرز مشروعات الشركة في القاهرة مدينة الرحاب ومشروع مدينتي بشرق القاهرة المقام على مساحة ثمانية آلاف فدان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توقعات بتخفيض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية بمصر.. خبراء لـ صدى البلد: الاقتصاد الوطني استوعب التضخم.. تحسن كبير بالمؤشرات الاقتصادية.. ويؤكدون: القرار يسهم في تنشيط مناخ الاستثمار وخلق فرص عمل

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود هايبر ماركت اللولو غدا

ضبط أب تعدى جنسيًا على ابنته بـ الشرقية

اغتيال قائد بمليشيات الحشد الشعبي بواسطة طائرة مسيرة

تأجيل القرار للأسبوع المقبل .. انتهاء التحقيق مع ريهام سعيد بـ الأعلى للإعلام

المفتي يحذر من إغراء المرأة بالزواج في هذه الحالة .. فيديو

تعرف على منافس الزمالك المقبل بـ دورى أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صباح البراءة.. شاهد نانسي عجرم مع ابنتها بدون مكياج

تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل