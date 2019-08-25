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حوادث

تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية خلية الوراق وعرض أحدهم على مستشفى السجن

الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:40 م
محكمة
محكمة
أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت لجلسة 27 أغسطس لسماع مرافعة دفاع المتهمين الثاني والثالث وعرض المتهم الاول على مستشفى السجن.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل وجمال أحمد.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.

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