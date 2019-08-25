جديد بس مفيد .. سكراب دقيق الارز لبشرة متألقة

مكونات سكراب دقيق الأرز:



طريقة استعمال سكراب دقيق الارز:



- خذى دقيق الأرز في وعاء.

- اضيفي صودا الخبز والعسل إلى هذا المزيج جيدًا.

- قم بتدليك وجهك بلطف باستخدام هذا الخليط في حركات دائرية لحوالي 2-3 دقائق.

- اتركيه حتى يجف ثم اشطفيه جيدا.



تقشير البشرة من الامور الاساسية التى ينبغى على المرأة فعلها بشكل دورى كل فترة للحصول على بشرة صافية وجميلة ونقية ، ولكن تقشير البشرة من الامور التى يجب فعلها بعناية شديدة لان تطبيقها بشكل خاطئ يضر البشرة اكثر مما يفيدها.نقدم لكم طريقة عمل سكراب دقيق الأرز لتقشير البشرة وعلاج الجراثيم والميكروبات والحصول على وجه متألق وفقا لما جاء به " boldsky ".1 ملعقة كبيرة دقيق أرزرشة صودا الخبز1 ملعقة صغيرة عسل