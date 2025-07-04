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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع شاب تعرض لصعق كهربائى فى أسوان

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية
محمد عبد الفتاح

لقى شاب مصرعه نتيحة تعرضه لصعق كهربائى أثناء إصلاح غاطس طاحونة بمدينة الرديسية التابعة لدائرة مركز إدفو شمال أسوان، وتم نقل جثمانه للمشرحة لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات المختصة بمركز إدفو شمال أسوان إخطارا يفيد بمصرع شاب نتيحة تعرضه لصعق كهربائى أثناء إصلاح غاطس طاحونة بمدينة الرديسية التابعة لدائرة مركز إدفو. 

وتبين بالتحريات الأولية أن الشاب الذى لقى مصرعه نتيحة صعق كهربائى يدعى عمرو. ر. م 16 سنة ، وتم نقله إلى مشرحة إدفو العمومية، تحت تصرف النيابة العامة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة واستخرج تصريح الدفن وتسليمه لأهله. 

صعق كهربائى

 

تعرض 10 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية .

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى عند منطقة نزلة الكرابلة بمركز إدفو شمال المحافظة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة .

لقى شخص مصرعه بطلق نارى فى ظروف غامضة ، فيما أصيب آخر فى طريق إدفو / مرسى علم، وتم إيداع الجثة بالمشرحة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم .

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الاجهزة المعنية اخطارا يفيد بوجود جثة بها طلق نارى ، وشخص آخر مصاب بالكيلو 35 بطريق إدفو / مرسى علم ، وتبين أن المصاب بطلق نارى فى القدم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة إدفو العمومية ، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

لقي طفل مصرعه نتيحة تعرضه للغرق فى ترعة كوبرى مقار بمدينة إدفو شمال أسوان، وتم انتشال الجثة وايداعها في المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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