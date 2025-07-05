رئيس جامعة الوادي الجديد يشارك بقافلة زراعية لخدمة أهالي الفرافرة

شارك الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد فى إطلاق القافلة الزراعية التنموية الشاملة والتوعوية " بمركز الفرافرة بمشاركة الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة ومنسق عام القافلة والدكتور وليد سنوسى عميد كلية الطب البيطري والدكتور ياسر محمود رئيس مركز الفرافرة ونخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البيطري، الزراعة، وذلك ضمن المبادرات الرئاسية (بداية وحياة كريمة)، لدعم الأسر الأكثر احتياجا لتحسين جودة حياة المواطنين تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر .

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة خلال كلمته التي ألقاها بقاعة المؤتمرات بمركز الفرافرة أن القوافل التنموية الشاملة لجامعة الوادي الجديد تعكس روح التكافل والتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مقدما الشكر لرئيس مركز الفرافرة على حسن التنسيق والترتيب لإنجاح مهام القافلة لتقديم خدمة مجانية لاهالى مركز الفرافرة والقرى والمجاورة، مؤكدًا حرص الجامعة بالقيام بدورها المجتمعي.



ومن جانبه، قال الدكتور ايمن كساب عميد كلية الزراعة ومنسق عام القافلة إن القوافل المتكاملة التى تطلقها الجامعة إلى المراكز والقرى لتقديم خدمات بيطرية وارشادية وزراعية متكاملة تضم نخبة من الأساتذة فى مختلف التخصصات بمشاركة أساتذة كلية الطب البيطرى والتى تستهدف توعية المزارعين بالمحاصيل الاستراتيجية والحقلية، بالإضافة الى تنفيذ ورش تدريب فى إطار المبادرة الرئاسية صنايعية مصر لتدريب الشباب على عدد من الحرف مثل النجارة والسباكة والكهرباء لشباب مركز الفرافرة.

وقدم أهالى مركز الفرافرة وقراها الشكر للدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد والسادة العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المشاركين فى أعمال القوافل على جهودهم لتقدم خدمات مجانية للاهالى والمواطنين متمنين للجامعة التوفيق والسداد لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.