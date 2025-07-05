في الفرن .. طريقة عمل بيض المافن بالخضار والجبنة

طريقة عمل بيض في الفرن بيض المافن بالخضار والجبنة، يُعتبر البيض من الأطعمة الأساسية والمغذية في كل مطبخ، ويتميز بتنوع طرق تحضيره التي تناسب جميع الأذواق.

يقدم الشيف مصطفي العمدة طريقة عمل البيض فى الرن بالخضار والجبن.



المكونات طريقة عمل بيض في الفرن

طريقة عمل بيض في الفرن بيض المافن بالخضار والجبنة

طريقة عمل بيض في الفرن بيض المافن بالخضار والجبنة

4 بيضات

1/2 كوب حليب اختياري لمزيد من القوام الكريمي

1/2 كوب فلفل رومي مقطع صغير

1/2 كوب طماطم مقطعة ناعم منزوعة البذر

1/4 كوب بصل أخضر أو عادي مفروم

1/2 كوب جبنة موزاريلا أو شيدر مبشورة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة زعتر أو بابريكا اختياري

ملعقة صغيرة زيت أو زبدة لدهن القوالب

طريقة عمل بيض في الفرن

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية 350 فهرنهايت.

ادهني قوالب الكب كيك أو المافن أو استخدمي قوالب سيليكون بالقليل من الزيت أو الزبدة.

في وعاء، اخفقي البيض جيدًا مع الحليب والملح والفلفل.

أضيفي الخضار المقطعة والجبنة إلى خليط البيض وقلبي برفق.

صبي المزيج في القوالب المدهونة حتى تمتلئ كل واحدة لنحو 3/4 فقط.

ضعي القوالب في الفرن لمدة 15–20 دقيقة أو حتى ينضج البيض ويأخذ وجهه لونًا ذهبيًا فاتحًا.

أخرجيها واتركيها تبرد قليلًا، ثم قدّميها مع خبز أو سلطة جانبية.

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