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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مستشفى الأزهر بأسيوط تستأصل ورمًا 7 كيلو لمريضة 38 عامًا

أطباء الأزهر
أطباء الأزهر
محمد شحتة

نجح فريق طبي بقسم النساء والتوليد بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط في استئصال ورم بالمبيض يزن 7 كجم، لمريضة تبلغ من العمر 38 عامًا.

وأوضح الفريق الطبي برئاسة الدكتور يسري المراغي، رئيس قسم النساء والتوليد، أن المريضة أجريت لها عدة فحوصات طبية شملت: أشعة رنين مغناطيسي، وتحاليل دلالات الأورام، وفحص الخلايا (Cytology)؛ لضمان دقة التشخيص، مع الاستعداد لسرعة التدخل الجراحي بكفاءة عالية، ضمن منظومة رعاية صحية كاملة توفرها إدارة المستشفى بقيادة الدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية الطب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور شريف مطاوع، مدير المستشفى، وبدعم متواصل من الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي.

وضم الفريق الطبي المشارك في استئصال الورم: الدكتور أحمد هاشم، الأستاذ المساعد في قسم النساء والتوليد، والدكتور أحمد النحال، الطبيب المقيم في قسم النساء والتوليد، والدكتور مصطفى إبراهيم ومعاونيه للتخدير، وبمعاونة تمريض عمليات النساء.

ويأتي هذا المنجز الطبي ضمن سلسلة من النجاحات التي تحققها مستشفيات جامعة الأزهر في القاهرة وأسيوط ودمياط برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والسادة نواب رئيس الجامعة في القاهرة والأقاليم.

جامعة الأزهر أسيوط استئصال ورم مريضة عمليات النساء

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