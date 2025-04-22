على يد أطباء الأزهر.. نجاح عملية إعادة يد مبتورة بمستشفى سيد جلال

تمكن فريق طبي في مستشفى سيد جلال الجامعي التابع لكلية طب للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، من إعادة بناء يد مبتورة بالكامل من منطقة الرسغ في عملية جراحية معقدة استغرقت (12) ساعة.

وأوضح الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب للبنين بالقاهرة، أن هذه العملية المعقدة قام عليها فريق من الأطباء ضم جميع التخصصات الطبية.



وبيَّن أبو الغيط أن العملية لشاب صغير تعرض لحادث كبير نتج عنه قطع كامل لكفة اليد، وتوجهت أسرة الشاب إلى مستشفى سيد جلال الجامعي، فقامت بالتعامل مع الحالة، وقررت إدخالها غرفة العمليات ومكثت الحالة 12 ساعة متواصلة في غرفة العمليات وبعد ذلك -وبفضل الله تعالى وجهود الطاقم الطبي أطباء وتمريض- تمت استعادت اليد.

وأعلن عميد كلية الطب أن ما قام به الفريق الطبي يعزز مكانة جامعة الأزهر على مستوى العالم، موجهًا الشكر والتقدير إلى الدكتور عبده الشافعي، مدير المستشفى، وإلى الدكتور طارق البانوبي، رئيس قسم جراحة التجميل، والدكتور محمد أسامة، أستاذ مساعد جراحة التجميل، والدكتور عبد الله السعدني، مدرس مساعد جراحة التجميل.



كما وجه عميد الكلية الشكر لفريق التخدير والأطباء المقيمين بقسم جراحة التجميل:

د/ أحمد عبد الحفيظ.

د/ عمر جبريل.

د / عبد الله أبو المجد.

د/ أحمد البحيري.

د/ حسام التهامي.

د/ السيد حسن.

د/ محمد هريسة.

وفريق التمريض والعمليات.