ودع البنزين لو بتستهلك 10 لتر يوميا.. الغاز الطبيعي يوفر لك 17 ألف جنيه سنويا

بات السؤال "هل يوفر الغاز الطبيعي التكلفة كبديل عن البنزين؟"، يطرق رأس مالكي السيارات دوما، وهل ذلك يؤثر على ماكينة المركبة على المستوى البعيد أم لا، سواء كقيمة لبيعها فيما بعد، أو كجودة للمحرك مع مدة الإستخدام.



وفي تقرير سابق للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أوضح فيه أن استخدام الغاز الطبيعي كبديل للوقود في السيارات‏ يوفر للمستهلك 60% من تكلفة الوقود، ويحافظ على الأجزاء الداخلية لمحرك السيارة، إلى جانب كونه وقود نظيف لا ينتج عنه انبعاثات ضارة بالبيئة، فضلًا عن أنه يقلل من تكليف صيانة السيارة، ويعتبر بديل آمن ويطيل عمر زيت محرك السيارات.



وأكد المركز أهمية وفوائد الاعتماد على الغاز الطبيعي باعتباره الوقود البديل الأمثل للسيارات، مشيرا إلى أن استخدام الغاز الطبيعي يعد آمنا جدًا وغير سام وخال من مُركبات الرصاص والشوائب الكبريتية ويحافظ على البيئة من التلوث، كما أن أسطوانة الغاز التي يتم تركيبها بالسيارة مزودة بنظام غلق أوتوماتيكي مهمته غلق الأسطوانة تمامًا لمنع تسرب الغاز.



وفي ذات الأمر قالت شركة "كار جاس" -التي تعمل في مجال تحويل السيارات من استخدام البنزين إلى الغاز الطبيعي- إن استهلاك 10 لترات يوميًا من بنزين 92 تصل تكلفته 80 جنيهًا يوميًا، في حين أن استهلاك الكمية نفسها من الغاز الطبيعي يقدر بـ35 جنيهًا يوفر 45 جنيهًا يوميًا و16 ألفًا و200 جنيه سنويًا.



وأوضحت شركة كار جاس، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن السيارات التي تستهلك 10 لترات يوميًا من بنزين 95 تصل تكلفة اليوم الواحد لـ90 جنيهًا، ولكن في حال استخدام الغاز الطبيعي للكمية نفسها ستكلف 35 جنيهًا بتوفير 55 جنيهًا يوميًا، ويقدر التوفر السنوي بـ19 ألفًا و800 جنيه.



وبالعودة لتقرير مركز المعلومات، فأنه يتم تصنيع أسطوانة الغاز الطبيعي المضغوط وفقًا لمعايير أمان عالية وتحت إشراف جهات تفتيش ‏دولية، فضلًا عن أن الأسطوانة مصنوعة من سبيكة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالي للغاز الطبيعي الموجود ‏داخلها.‏