مصطفى فتحي يؤدي تدريبات في جمانزيوم نادي الزمالك

أدى مصطفي فتحي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيليه بـ جمانيزيوم النادي، لتجهيزه للمرحلة المقبلة

ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي الموضوع للاعب من الجهاز الفني للفريق.



وبدأ الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة المقاصة يوم الأربعاء المقبل في دور 8 لبطولة كأس مصر.



وسافر مصطفى فتحي جناح نادي الزمالك، إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية جديدة على الركبة، لتحديد موعد عودته للمباريات.





