اعتراضا على قرارات أردوغان.. استقالة 5 جنرالات في الجيش التركي

نشرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، خبر استقالة 5 جنرالات بين صفوف الجيش، احتجاجا على قرارات اتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



ووفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك"، الروسية، فقد تقدم 5 جنرالات من بينهم القائد العسكري المسؤول عن نقاط المراقبة في إدلب السورية ونائبه باستقالتهم.



وأوضحت سبوتنبك أن الاستقالات تأتي اعتراضا على قرارات مجلس الشورى العسكري الذي يرأسه أردوغان.