اعتراضا على قرارات أردوغان.. استقالة 5 جنرالات في الجيش التركي

نشرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، خبر استقالة 5 جنرالات بين صفوف الجيش، احتجاجا على قرارات اتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ووفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك"، الروسية، فقد تقدم 5 جنرالات من بينهم القائد العسكري المسؤول عن نقاط المراقبة في إدلب السورية ونائبه باستقالتهم.
وأوضحت سبوتنبك أن الاستقالات تأتي اعتراضا على قرارات مجلس الشورى العسكري الذي يرأسه أردوغان.
ووفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك"، الروسية، فقد تقدم 5 جنرالات من بينهم القائد العسكري المسؤول عن نقاط المراقبة في إدلب السورية ونائبه باستقالتهم.
وأوضحت سبوتنبك أن الاستقالات تأتي اعتراضا على قرارات مجلس الشورى العسكري الذي يرأسه أردوغان.