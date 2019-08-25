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اعتراضا على قرارات أردوغان.. استقالة 5 جنرالات في الجيش التركي

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:10 م
أردوغان
أردوغان
أحمد سيف الدين
نشرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، خبر استقالة 5 جنرالات بين صفوف الجيش، احتجاجا على قرارات اتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك"، الروسية، فقد تقدم 5 جنرالات من بينهم القائد العسكري المسؤول عن نقاط المراقبة في إدلب السورية ونائبه باستقالتهم.

وأوضحت سبوتنبك أن الاستقالات تأتي اعتراضا على قرارات مجلس الشورى العسكري الذي يرأسه أردوغان.

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