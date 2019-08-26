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رياضة

محمد الطويلة: القضاء أنصفنا بإلغاء الهبوط.. فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:50 ص
محمد الطويلة، رئيس
محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم
حسن العمدة
أكد محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، أن القضاء المصري أنصف الفريق بقرار إلغاء الهبوط.

وقال محمد الطويلة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "اتحاد الكرة تجاهلنا بعدما أرسلنا 3 شكاوى ولم يرد علينا، وهذا سبب الأزمة الحالية".

وأكمل محمد الطويلة: "بدأنا خطوات إلغاء الهبوط قبل نهاية الدوري بـ 9 أسابيع، ولم تصلنا ردود حول عدم تكافؤ الفرص بين الأندية".

وأضاف محمد الطويلة: "اتحاد الكرة اجتمع مسئولوه على مدار 3 أيام بعد بيان الأهلي، وتجاهل 3 شكاوى لـ9 أندية"، متممًا: "اتحاد الكرة برر دائما أزمة الدوري بجملة إنه موسم استثنائي".

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