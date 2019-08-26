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فن

حضرة المتهم أبى.. زينة تكشف عن أقرب الأعمال لقلبها

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:56 م
زينة
زينة
القسم الميدانى
شاركت الفنانة زينة جمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو من مسلسل "حضرة المتهم أبى".

وعلقت زينة على الفيديو قائلة: "ذكريات، من أحب واقرب الاعمال لقلبى، الله يرحم الاستاذ نور الشريف ومعالى زايد، وعمرى ما هانسى فضل الاستاذة العظيمة المخرجة رباب حسين".

وأضافت زينة قائلة: "حضرة المتهم ابى، هنا، مين فاكر هنا؟؟".

وجاءت التعليقات من قبل متابعى زينة على هذا النحو:
حضرة المتهم ابى كنت اموت عليه وعليكى
المسلسل الوحيد الي بحبه ليكي
احلى مسلسل يجنن
كنتى جميلة ومازلتى

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