حضرة المتهم أبى.. زينة تكشف عن أقرب الأعمال لقلبها

شاركت الفنانة زينة جمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو من مسلسل "حضرة المتهم أبى".
وعلقت زينة على الفيديو قائلة: "ذكريات، من أحب واقرب الاعمال لقلبى، الله يرحم الاستاذ نور الشريف ومعالى زايد، وعمرى ما هانسى فضل الاستاذة العظيمة المخرجة رباب حسين".
وأضافت زينة قائلة: "حضرة المتهم ابى، هنا، مين فاكر هنا؟؟".
وجاءت التعليقات من قبل متابعى زينة على هذا النحو:
حضرة المتهم ابى كنت اموت عليه وعليكى
المسلسل الوحيد الي بحبه ليكي
احلى مسلسل يجنن
كنتى جميلة ومازلتى
وعلقت زينة على الفيديو قائلة: "ذكريات، من أحب واقرب الاعمال لقلبى، الله يرحم الاستاذ نور الشريف ومعالى زايد، وعمرى ما هانسى فضل الاستاذة العظيمة المخرجة رباب حسين".
وأضافت زينة قائلة: "حضرة المتهم ابى، هنا، مين فاكر هنا؟؟".
وجاءت التعليقات من قبل متابعى زينة على هذا النحو:
حضرة المتهم ابى كنت اموت عليه وعليكى
المسلسل الوحيد الي بحبه ليكي
احلى مسلسل يجنن
كنتى جميلة ومازلتى