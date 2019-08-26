يتسلم الاستديو الجديد.. مرتضى منصور يصل مدينة الإنتاج الإعلامي

وصل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى مدينة الإنتاج الإعلامي منذ قليل لمعاينة الاستديو الذي سيتسلمه النادي لإطلاق قناته بشكل رسمي.



وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن، أنه سيطلق قناة النادي الرسمية بعد الفترة التي قضاها بظهور برنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور.



وحرص أعضاء المجلس الأبيض على التواجد اليوم لمعاينة الاستديو والإعلاميين ببرنامج الزمالك اليوم.