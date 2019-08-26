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وزير التموين يعلن أماكن إقامة هايبر لولو في مصر

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 04:31 م
هايبر لولو
هايبر لولو
محمود مطاوع
قال وزير التموين إنه تم توقيع 4 عقود فرص استثمارية لـ سلاسل تجارية مع يوسف على، رئيس مجلس إدارة، العضو المنتدب لشركة "لولو مصر"، بقيمة 500 مليون دولار، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن جهود الدولة لضبط الأسعار وإنشاء الأسواق المنظمة. 

وأضاف وزير التموين في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن المجتمعات العمرانية ستقوم ببناء هايبر الشركة في مدة أقصاها عام، ثم سيكون التشغيل والإدارة بواسطة شركة لولو العالمية، مشيرًا إلى أن الشركة تعهدت بالتشغيل خلال ما بين 3 إلى 6 أشهر بعد انتهاء عملية البناء.

وأكد وزير التموين أن السلاسل التجارية الأربعة التي سيتم إنشاؤها في التجمع الخامس بـ 2 هايبر ماركت وواحد في كل من أكتوبر والعبور.

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