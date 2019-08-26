800 ألف جنيه.. الفيل الازرق 2 يحتل المركز الثانى فى الإيرادات أمس

حقق فيلم الفيل الازرق 2 أمس، الأحد، إيرادات بلغت 748 ألفًا و989 جنيهًا ليحتل بذلك المركز الثانى بعد فيلم "ولاد رزق 2".





فيلم الفيل الازرق 2 يعد أحد الأفلام التى تمثل عودة للفنان كريم عبد العزيز ويشاركه البطولة فيه كل من إياد نصار هند صبري ونيللي كريم وخالد الصاوي وشيرين رضا وتأليف أحمد مراد واخراج مروان حامد.





وفيلم الفيل الازرق 2 تدور أحداثه فى إطار من الرعب والأكشن حيث تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث فيلم الفيل الازرق الجزء الأول، حيث يتم استدعاء الدكتور يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.



