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فن

هنا الزاهد تهنئ محمد عبد الرحمن بعيد ميلاده.. شاهد

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 06:11 ص
صدى البلد
القسم الميدانى
نشرت الفنانة هنا الزاهد ، صورة تجعمها بالفنان محمد عبد الرحمن، تهنئه بعيد ميلاده من خلال خاصية ستورى عبر حسابها على" انستجرام ".

وعلقت هنا الزاهد على الصورة : قائلة " happy birthday " .

و احتفل نجم مسرح مصر الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توتا"، بعيد ميلاده ال33، أمس، 26 أغسطس.

من ناحية أخرى يواصل الفنان محمد عبدالرحمن، تصوير مشاهده في فيلم "لص بغداد"، بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، صلاح عبدالله، أحمد رزق، أحمد العوضى، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج "سينرجي".
هنا الزاهد تهنئ محمد عبد الرحمن بعيد ميلاده.. شاهد

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