شاهد.. إسرائيليون يحطمون منازل وسيارات الفلسطينيين في سلفيت

نشرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، الثلاثاء، لقطات تكشف قيام عدد من الإسرائيليين بالتعدي على ممتلكات الفلسطينيين في قرية رافات غرب سلفيت.





وقال رمضان عياش، رئيس مجلس قروي رافات، إن عددًا من المستوطنين اقتحموا الجهة الشرقية من القرية في ساعات متأخرة من الليلة الماضية، وقاموا بالاعتداء على منازل الفلسطينيين ورشقها بالحجارة، ما سبب في تكسير نوافذ بعضها وتخريبها.





وأضاف عياش أنه تم الاعتداء على سيارات الفلسطينيين وإعطاب إطاراتها وتكسير نوافذها.





وقال جيش الاحتلال إن قواته اخذت قياسات منازل ثلاثة شبان متهمين بقتل مستوطن في مستوطنة "غوش عتصيون" شرق بيت لحم قبل نحو أسبوعين.





وأضاف جيش الاحتلال أ نه أخذ قياسات منازل ثلاثة شبان في بيت كاحل قضاء الخليل تمهيدا لهدمها.





وأعلن الشاباك، أسماء اثنين ممن اعتقلهم، ويشتبه بتورطهما في قتل الجندي "دفير سوريك".





وقال الشاباك في بيان "المعتقلون هم نصير صالح خليل عصافرة (24 عاما) من نشطاء حماس من بيت كاحل، وقاسم عرفات خليل عصافرة (30 عاما) من بيت كاحل".





وكان الجيش الإسرائيلي، اعتقل أربعة فلسطينيين، من بينهم امرأة، في قرية بيت كاحل قضاء الخليل جنوب الضفة الغربية.



