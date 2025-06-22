الجو جميل .. محمود التركي يطرح أحدث أغانيه باللهجة المصرية

طرح المطرب العراقي محمود التركي أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان "الجو جميل"، والتي تعد أولى تجاربه في الغناء باللهجة المصرية، والتي حازت على إشادات واسعة ونسب مشاهدات عالية.

أغنية "الجو جميل" من كلمات محمد الشافعي، تنفيذ وتوزيع موسيقى علي روني، ألحان محمود التركي.

ومن كلمات الأغنية: الجو جميل

قاعد وبغني يا ليل

ما انا ببدع ف المواويل

اول ما بكون فرحان

الجو جَميل

والدنيا مساء الخير

قهوتي وانا والتفاصيل

حلوين سوا كله تمام

مبسوط مبسوط

والمود هادي و مظبوط

مش فاكر حاجة تزعل

عامل للحزن مِيوت

يا سلام يا سلام

دي الدنيا عليها أيام

حلوة وبتريح فعلا

وتنسي الهم كمان

يذكر أن آخر أعمال محمود كان طرحه أغنية "سور القلعة" منذ أيام، والأغنية من كلمات عباس عبد الله، ألحان: كرار شريف

تنفيذ وتوزيع موسيقي علي روني، مكس ماستر علي الأمير.